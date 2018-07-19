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Трамп пригласил Путина в Белый дом

23:49, 19.07.2018
Трамп пригласил Путина в Белый дом
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп попросил своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона пригласить в Вашингтон российского лидера Владимира Путина.

По словам представителя Белого дома, уже началось обсуждение визита. Предполагается, что встреча может состояться осенью. Об этом пресс-секретарь сообщила в Twitter.

Напомним,16 июля Путин и Трамп провели четырехчасовые переговоры в Хельсинки. После чего глава США заявил, что с нетерпением ждет новой встречи.

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