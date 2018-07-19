Трамп пригласил Путина в Белый дом

Президент США Дональд Трамп попросил своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона пригласить в Вашингтон российского лидера Владимира Путина.

По словам представителя Белого дома, уже началось обсуждение визита. Предполагается, что встреча может состояться осенью. Об этом пресс-секретарь сообщила в Twitter.

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway.

— Sarah Sanders (@PressSec) 19 июля 2018 г.

Напомним,16 июля Путин и Трамп провели четырехчасовые переговоры в Хельсинки. После чего глава США заявил, что с нетерпением ждет новой встречи.