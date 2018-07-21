Рейтинг самых популярных японских автомобилей возглавила Toyota Camry
Аналитики составили топ-5 самых популярных японских автомобилей в России. Данные были получены на основе продаж первого полугодия 2018 года.
Рейтинг возглавила Toyota Camry. За полгода в России было продано почти 13,9 тыс. машин. Далее расположились: Toyota RAV4 (13,4 тыс. ед.), Nissan X-Trail (10,6 тыс. ед.), Nissan Qashqai (10,3 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Mazda CX-5 с результатом 10,2 тыс. ед., передает ИА Regnum со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса (AEB).
Напомним, рейтинг самых угоняемых автомобилей в России также возглавила Toyota.АналитикаПромышленностьМашиностроение
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым