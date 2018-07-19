Новости аналитики

04:28 МСК
Новости раздела
Аналитика

Рейтинг самых угоняемых автомобилей в России возглавила Toyota — страховщики

03:31, 19.07.2018
Рейтинг самых угоняемых автомобилей в России возглавила Toyota — страховщики
Фото: flickr.com

Автомобили марок Hyundai, Kia, Toyota, Nissan и Ford оказались самыми угоняемыми в России в первом полугодии этого года.

По статистике одного из лидеров российского страхового рынка — компании «Росгосстрах» — на первом месте в топе самых угоняемых автобрендов расположилась Toyota, на втором — Kia, а Hyundai — на третьем.

При этом, марки Renault, Lexus и Mazda пользовались небольшой популярностью у угонщиков, еще меньшей — Audi, Mitsubishi, BMW, Peugeot, Volkswagen, Land Rover, Infiniti, Jaguar, а также ВАЗ, ГАЗ и УАЗ, передает «РИА Новости» со ссылкой на ведущих страховщиков.

Ранее МВД назвало основные способы кражи автомобилей. Чаще всего угонщики используют дубликаты ключей, разбивают боковые стекла, чтобы проникнуть в салон, а также применяют специальные устройства для взлома противоугонной системы автомобиля.

АналитикаБизнесТранспорт
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем