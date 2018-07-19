Рейтинг самых угоняемых автомобилей в России возглавила Toyota — страховщики

Автомобили марок Hyundai, Kia, Toyota, Nissan и Ford оказались самыми угоняемыми в России в первом полугодии этого года.

По статистике одного из лидеров российского страхового рынка — компании «Росгосстрах» — на первом месте в топе самых угоняемых автобрендов расположилась Toyota, на втором — Kia, а Hyundai — на третьем.

При этом, марки Renault, Lexus и Mazda пользовались небольшой популярностью у угонщиков, еще меньшей — Audi, Mitsubishi, BMW, Peugeot, Volkswagen, Land Rover, Infiniti, Jaguar, а также ВАЗ, ГАЗ и УАЗ, передает «РИА Новости» со ссылкой на ведущих страховщиков.

Ранее МВД назвало основные способы кражи автомобилей. Чаще всего угонщики используют дубликаты ключей, разбивают боковые стекла, чтобы проникнуть в салон, а также применяют специальные устройства для взлома противоугонной системы автомобиля.