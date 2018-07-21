В Татарстане сегодня ожидаются сильные дожди, грозы и до +28 градусов

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Сегодня, 21 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. В большинстве районов кратковременные дожди, локально сильные. В отдельных районах грозы, возможен град. Ночью и утром местами туман.

Ветер восточный, северо-восточный умеренный, местами порывистый сильный до 16 м/с, при грозах до 20 м/с, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха днем в республике составят от +23 до +28 градусов.

В Казани ожидается от 25°С до 28°С тепла. В Набережных Челнах от +23 до +27 градусов.



Напомним, МЧС предупредило татарстанцев о сильном дожде, грозе и тумане.