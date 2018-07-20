МЧС предупредило татарстанцев о сильном дожде, грозе и тумане

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном дожде, грозе и тумане с 18.00 20 июля до 18.00 21 июля

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», в указанный промежуток времени ожидаются сильный дождь, гроза, усиления ветра до 16 м/с (при грозе до 20 м/с), град, а также туман, сообщили в МЧС.

Напомним, что сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Временами дождь, местами гроза. Максимальная температура воздуха днем будет от 24 до 29 градусов выше ноля.