Песошин и Каримов вошли в список аффилированных лиц «Сетевой компании»

Премьер-министр РТ Алексей Песошин, министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов и руководитель Европейского информационного консультационного центра РТ Артур Николаев вошли в список аффилированных лиц ОАО «Сетевая компания».

Одновременно из списка вышли гендиректор ГУП РТ «Электрические сети» Шамиль Хакимов, бывший премьер-министр РТ Ильдар Халиков и генеральный директор ООО «Синергия» Алексей Сергеев, следует из материалов, опубликованных на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Ранее Песошина избрали председателем совета директоров «Сетевой компании». До него этот пост занимал Халиков, уволенный с поста премьера РТ в прошлом году.