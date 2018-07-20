Суд восстановил обязательства перед «Татфондбанком» на 26,4 миллиона рублей
Агентство по страхованию вкладов опубликовало информацию о решениях судов по искам конкурсного управляющего «Татфондбанка». В общей сложности, суд восстановил задолженности перед ТФБ на сумму около 26,4 млн рублей.
Недействительными признаны:
- Снятие вкладов физическими лицами с 9 по 13 декабря 2016 года на 7,2 млн руб., а также восстановления обязательств Банка перед физическим лицом в указанном размере.
- Погашение кредита физлицом на сумму 1,1 млн рублей 12 декабря 2016 года.
- Закрытие кредита в 11 млн рублей компанией «Авто-Вираж» со счета в банке. Операции производились 5,13, 14 декабря.
- «Эй Ви Эй Транс» погасил кредит 13 декабря на сумму 7,1 млн рублей.
Напомним, АС РТ отказался признавать недействительной сделку «Татфондбанка» с ООО «Сувар Девелопмент».ЭкономикаБанки Татарстан
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