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Суд восстановил обязательства перед «Татфондбанком» на 26,4 миллиона рублей

22:24, 20.07.2018
Суд восстановил обязательства перед «Татфондбанком» на 26,4 миллиона рублей
Фото: realnoevremya.ru

Агентство по страхованию вкладов опубликовало информацию о решениях судов по искам конкурсного управляющего «Татфондбанка». В общей сложности, суд восстановил задолженности перед ТФБ на сумму около 26,4 млн рублей.

Недействительными признаны:

  • Снятие вкладов физическими лицами с 9 по 13 декабря 2016 года на 7,2 млн руб., а также восстановления обязательств Банка перед физическим лицом в указанном размере.
  • Погашение кредита физлицом на сумму 1,1 млн рублей 12 декабря 2016 года.
  • Закрытие кредита в 11 млн рублей компанией «Авто-Вираж» со счета в банке. Операции производились 5,13, 14 декабря.
  • «Эй Ви Эй Транс» погасил кредит 13 декабря на сумму 7,1 млн рублей.

Напомним, АС РТ отказался признавать недействительной сделку «Татфондбанка» с ООО «Сувар Девелопмент».

ЭкономикаБанки Татарстан
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