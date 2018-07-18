АС РТ отказался признавать недействительной сделку «Татфондбанка» с ООО «Сувар Девелопмент»
Арбитражный суд Татарстана отказался удовлетворить иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и не признал недействительной сделку ПАО «Татфондбанк» с ООО «Сувар Девелопмент».
Сделка касалась расторжения договора залога доли в уставном капитале ООО «Березовая Роща» (ранее ООО «Сестрорецк Девелопмент»), заключенного с ООО «Сувар Девелопмент» от 24 июля 2014 года, говорится в сообщении АСВ. Сумма сделки не уточняется.
Ранее «Татфондбанк» подал иск о банкротстве «дочки» «Сувар Девелопмент» на 41,7 млн рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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