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АС РТ отказался признавать недействительной сделку «Татфондбанка» с ООО «Сувар Девелопмент»

09:38, 18.07.2018
АС РТ отказался признавать недействительной сделку «Татфондбанка» с ООО «Сувар Девелопмент»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана отказался удовлетворить иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и не признал недействительной сделку ПАО «Татфондбанк» с ООО «Сувар Девелопмент».

Сделка касалась расторжения договора залога доли в уставном капитале ООО «Березовая Роща» (ранее ООО «Сестрорецк Девелопмент»), заключенного с ООО «Сувар Девелопмент» от 24 июля 2014 года, говорится в сообщении АСВ. Сумма сделки не уточняется.

Ранее «Татфондбанк» подал иск о банкротстве «дочки» «Сувар Девелопмент» на 41,7 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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