Роспотребнадзор закрыл казанскую пекарню «Трефоль» из-за рыжих тараканов

Управление Роспотребнадзора по РТ провело проверку после обращения граждан в казанской пекарне «Трефоль».

В результате экспертизы были выявлены рыжие тараканы средняя численность которых составила около 6 штук на квадратный метр.

Отмечается, что для проникновения, обитания, расселения и размножения членистоногих в кафе были созданы все условия. В том числе, грязь и дыры в вентиляционных отверстиях, на полу и в потолке.

За выявленные нарушения на ИП Карягину З.А. составили протокол об административном правонарушении и наложили временный запрет на работу пекарни на 80 суток.

Ранее известную кировскую пиццерию закрыли из-за нарушения санитарных норм.