Известную кировскую пиццерию закрыли из-за нарушения санитарных норм

Фото: пресс-служба УФССП по Кировской области

В Кирове судебные приставы временно закрыли известную в городе пиццерию и суши-бар «Милано».

Решение суда о приостановлении деятельности было принято на основании протоколов кировского Роспотребнадзора. Специалисты в ходе проверки общепита обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщили в пресс-службе УФССП по Кировской области.

Деятельность бара и пиццерии приостановлена на 30 суток. Судебные приставы опломбировали помещения и ограничили доступ в них.

Стоит отметить, что в июне пользователь соцсетей сообщил, что купил в пиццерии «Милано» кофе с тараканом. А в прошлом году местная жительница обнаружила в салате мертвого паука.

Напомним, ранее в Саратове закрыли суши-кафе, где отравились 8 человек.