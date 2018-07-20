В Башкирии ФСБ пронесла муляж бомбы в БашГУ

Накануне сотрудники ФСБ устроили проверку службы безопасности Башкирского государственного университета (БашГУ). Они пронесли в здание вуза муляж взрывного устройства.

Республиканское управление ФСБ написало представление в Минобрнауки России, пишет proufu.ru.

«Теперь из министерства передадут свой «привет» уже ректору университета. Но произошедшее вчера иначе как позором не назовешь», — приводит издание слова источника из БашГУ.

Факт проверки неофициально подтвердили в УФСБ по РБ.

Напомним, что весной ФСБ проводила обыски в университете. В результате были уволены два проректора.