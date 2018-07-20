Нидерланды и Турция договорились о восстановлении дипотношений

Нидерланды и Турция договорились о нормализации дипломатических отношений.

«Министр иностранных дел Нидерландов написал письмо министру иностранных дел Турции. В ходе телефонного разговора министры договорились нормализовать дипломатические отношения между Нидерландами и Турцией»,— говорится на сайте правительства Нидерландов.

В итоге министры договорились о скорейшем восстановлении послов в Анкаре и Гааге. Также глава МИД Нидерландов совершит официальный визит в Турцию во второй половине 2018 года.



Конфликт между Нидерландами и Турцией разгорелся после того, как главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу утром 11 марта 2017 года не пустили в Нидерланды для участия в митинге. В итоге само протестное мероприятие из соображений безопасности также было отменено. Анкара потребовала извинений, однако премьер-министр Нидерландов отказался извиняться за действия властей. После этого послу Нидерландов запретили въезд в Турцию.