Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» избрал правление

Фото: Олег Тихонов

19 июля состоялось очередное заседание Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в форме заочного голосования, на котором были утверждены план работы Совета директоров компании на 2018—2019 годы и составы комитетов Совета директоров по аудиту, кадрам и вознаграждениям, а также избраны члены правления предприятия. Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» был утвержден министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, в состав Комитета также вошли заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» по экономике и финансам Гузелия Сафина, председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, помощник президента РТ Ринат Сабиров и начальник юридического управления ОАО «ТАИФ» Альберт Латыпов.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» утвержден в следующем составе: председатель Комитета помощник президента РТ Ринат Сабиров, председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, заместитель генерального директора по нефтехимии и нефтепереработке ОАО «ТАИФ» Владимир Пресняков, заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин и начальник юридического управления ОАО «ТАИФ» Альберт Латыпов.

На заседании Совета директоров избрано правление ПАО «Нижнекамскнефтехим» в следующем составе: генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Рустам Ахметов, и.о. заместителя генерального директора (по персоналу и социальным вопросам) ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов, заместитель генерального директора — начальник управления по корпоративной собственности ПАО «Нижнекамскнефтехим» Игорь Ларионов, заместитель генерального директора — директор по производству ПАО «Нижнекамскнефтехим» Олег Нестеров, заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Нижнекамскнефтехим» Илдус Сафин, начальник юридического управления ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айдар Султанов, первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ильфат Шарифуллин, заместитель генерального директора — коммерческий директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Тимур Шигабутдинов, главный бухгалтер ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ильфар Яхин.