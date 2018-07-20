Шесть экипажей «КАМАЗ-мастер» примут участие в ралли «Шелковый путь — 2018»

В престижном ралли «Шелковый путь — 2018» примут участие сразу шесть экипажей «КАМАЗ-мастер». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ПАО «КАМАЗ».

«В этом году в борьбе за главный трофей гонки от команды «КАМАЗ-мастер» участвуют шесть экипажей: пять — на дизельных грузовиках КАМАЗ и один — на газодизельном. За рулем гоночных автомобилей — Эдуард Николаев, Андрей Каргинов, Дмитрий Сотников, Айрат Мардеев, Антон Шибалов и Сергей Куприянов. Традиционно «Шелковый путь» станет для команды большой испытательной площадкой технических новинок и решений, над которыми челнинские спортсмены работали последнее время», — говорится в сообщении.

Ралли «Шелковый путь» стартует сегодня в Астрахани. Финиш гонки запланирован на 27 июля на Красной площади в Москве.

