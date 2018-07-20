Госдума и Совфед намерены принять законопроект о родных языках до конца июля

Госдума 24 июля рассмотрит по втором чтении законопроект об изучении родных языков, чтобы Совет Федерации успел рассмотреть его до конца сессии, то есть до 28 июля. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

«Что касается текста законопроекта, то он готов. Он будет во вторник [24 июля] приниматься во втором чтении, чтобы уже поступить до конца месяца и в Совет Федерации, чтобы он был рассмотрен уже и Советом Федерации тоже», — цитирует его ТАСС.

По его словам, новая редакция законопроекта «снимает все озабоченности, которые могли быть у кого бы то ни было в отношении этих поправок».

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