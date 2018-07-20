Татарстан подготовил поправки в закон о нацязыках

Думский комитет по образованию и науке подготовил ко второму чтению законопроект, который закрепляет статусы «государственного» и «родного» языков в законе «Об образовании». Свои поправки в Госдуму направили эксперты Татарстана, однако пока они не учтены.



Эксперты РТ предложили исключить из проекта «добровольную основу» изучения госязыков республик. Они указали, что «возможность устанавливать свои государственные языки» республикам представлена Конституцией РФ, преподавание их в обязательном порядке подтверждено решением Конституционного суда в 2004 году, передает «Коммерсант».

Недовольство вызвала формулировка, что изучение языков республик «не может осуществляться в ущерб преподаванию» русского, поскольку «понятие «ущерб преподаванию» законом не определено».

Также эксперты не согласны с тем, что родные языки должны преподаваться «в пределах возможностей, предоставляемых системой образования». Они считают, что «система образования должна обеспечивать образовательные потребности не только одного богоизбранного народа, а всех народов РФ».

Подробнее о том, как обстоят дела с изучением татарского языка в регионах России, за что отдельные участники ругали депутатов и какие решения предлагает Москва — в материале «Реального времени».

