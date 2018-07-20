Прокуратура Москвы начала проверку «Натали Турс»
Туроператор «Натали Турс» после возникших у него сложностей стал объектом прокурорской проверки.
«Прокуратура столицы организовала в отношении компании «Натали Турс» проверку соблюдения требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности», — цитирует «Интерфакс» официального представителя прокуратуры Москвы Людмилу Нефедову.
Отмечается, что результаты проверки находятся на контроле прокурора Москвы Владимира Чурикова.
Напомним, 4 июля туроператор «Натали Турс» сообщил о финансовых проблемах. Компания аннулирует все забронированные и оплаченные туры. Долги перед клиентами составили $15 млн.
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