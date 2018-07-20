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Прокуратура Москвы начала проверку «Натали Турс»

10:10, 20.07.2018
Прокуратура Москвы начала проверку «Натали Турс»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Туроператор «Натали Турс» после возникших у него сложностей стал объектом прокурорской проверки.

«Прокуратура столицы организовала в отношении компании «Натали Турс» проверку соблюдения требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности», — цитирует «Интерфакс» официального представителя прокуратуры Москвы Людмилу Нефедову.

Отмечается, что результаты проверки находятся на контроле прокурора Москвы Владимира Чурикова.

Напомним, 4 июля туроператор «Натали Турс» сообщил о финансовых проблемах. Компания аннулирует все забронированные и оплаченные туры. Долги перед клиентами составили $15 млн.

Происшествия
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