«Уфа» завершает сборы контрольным поединком против «Удинезе»

В пятницу, 20 июля, ФК «Уфа» завершит программу учебно-тренировочных сборов в Австрии. Впереди — старт в Лиге Европы и в чемпионате российской Премьер-лиги против «Домжале» (Словения) и действующего чемпиона — московского «Локомотива» соответственно.

Последней игровой проверкой станет контрольный поединок против итальянского клуба Серии А — «Удинезе». Матч начнется в 18.30 мск.

В предыдущей игре уфимцы встречались с призером турецкого чемпионата «Истанбул Башакшехиром» и, ведя по ходу поединка со счетом 2:1, в итоге проиграли, пропустив два мяча во втором тайме — 2:3.





