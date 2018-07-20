В Казахстане задержали убийцу фигуриста Дениса Тена

Казахстанская прокуратура сообщила о задержании одного из убийц фигуриста Дениса Тена. На допросе подозреваемый дал признательные показания.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий, проверкой показаний очевидцев и изучением записей камер наружного наблюдения на месте происшествия и прилегающей территории, удалось установить личности подозреваемых. Задержан Киясов Нуралы Даулетбекович 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. В присутствии адвоката им даны признательные показания и он водворен в изолятор временного содержания», — говорится в заявлении.

Также установлена личность второго подозреваемого, на данный момент активно ведется его розыск.



Напомним, бронзовый призер Олимпийских игр — 2014 в Сочи, казахстанский фигурист Денис Тен скончался вчера в результате ножевого ранения.