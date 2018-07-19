Призер ОИ-2014 в Сочи Денис Тен скончался от ножевого ранения

Бронзовый призер олимпийских игр — 2014 в Сочи, казахстанский фигурист Денис Тен скончался сегодня в результате ножевого ранения.

Как сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря министерства здравоохранения страны Ернара Акимкулова, спортсмена ранили неизвестные при попытке украсть зеркала с его машины. Его доставили в больницу, где он позже скончался от потери крови.