В России создадут фонд для реформирования сферы отходов

При Минприроды России создадут Единую координирующую структуру для содействия реформированию сферы утилизации отходов.



Создание новой структуры анонсировал заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев, передает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

«В наблюдательный совет нового фонда также войдут Минстрой и Минпромторг», — добавил собеседник агентства.

Кроме того, прорабатывается возможность создания структуры по аналогии с Фондом содействия реформированию ЖКХ, при этом в самой системе Минприроды под эти нужды не будут создавать отдельный департамент, но появится курирующий заместитель министра.

Ранее сообщалось, что плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении коммунальных отходов будет снижена в семь раз для уменьшения тарифов для населения.