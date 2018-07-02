В России плату за ущерб от свалок снизят в 7 раз ради уменьшения тарифов для населения

Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении коммунальных отходов будет снижена в семь раз для уменьшения тарифов для населения. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

«Постановлением предусматривается семикратное уменьшение ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности с 663,2 руб. до 95 руб. в 2018 году и с последующим плавным повышением на 15% в течение 7 лет (до 791,3 руб. в 2025 г.)», — сказано в сообщении.



В Минприроды отметили, что данная мера позволит значительно снизить нагрузку потребителей по оплате услуг по обращению с отходами.



Ранее в Республике Татарстан организаторов нелегальных свалок оштрафовали почти на 20 млн рублей.