Я стану худшим врагом Путина, если мы не поладим — Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что может стать худшим врагом президента России Владимира Путина, если им не удастся наладить отношения.

По его словам, он «вел себя с Россией жестче, чем любой другой президент США».



«Вспомните санкции, которые я вводил, вспомните дипломатов, которых я выслал, вспомните все, что я сделал. <...> Поладить с президентом Путиным, поладить с Россией было бы позитивным, не негативным шагом. Но если этого не случится, я стану для него худшим врагом из всех, что у него когда-либо были»,— приводит «Коммерсант» слова Трампа.

Напомним, 16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная двусторонняя встреча президентов России и США. Американские СМИ раскритиковали Трампа за неспособность отстоять интересы США