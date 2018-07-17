Трамп проигнорировал рекомендации советников о жестком подходе к Путину — СМИ

Президент США Дональд Трамп проигнорировал рекомендации советников занять более жесткую позицию на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.



В преддверии встречи сотрудники предоставили Трампу около 100 страниц информационных материалов, направленных на выстраивание жесткой позиции по отношению к Путину, но президент проигнорировал большинство из них, пишет The Washington Post со ссылкой на анонимные источники, знакомые с дискуссиями при подготовке визита.

Отмечается, что замечания Трампа «очень сильно противоречили плану». До встречи советники рассматривали вопросы от присоединения России к Крыму до вмешательства в выборы в США.

Трамп также дал понять, что он был более взволнован встречей с Путиным, чем с союзниками по НАТО ранее на этой неделе в Брюсселе.

«Ему понравился саммит с Ким Чен Ыном», — сказал официальный представитель Белого дома, вспомнив встречу Трампа с лидером КНДР в прошлом месяце в Сингапуре

«Он думает, что он может сидеть с глазу на глаз с этими парнями, льстить им и заключать сделку», — добавил источник.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели четырехчасовые переговоры в Хельсинки.

