Новости происшествий

06:25 МСК
Новости раздела
Происшествия

В Турции за связи с ИГ задержали дочь экс-главы УФМС Чечни — СМИ

05:33, 20.07.2018
В Турции за связи с ИГ задержали дочь экс-главы УФМС Чечни — СМИ
Фото: pxhere.com

Пять человек задержаны в Турции по подозрению в связях с запрещенной в России группировкой ИГ («Исламское государство»).

Среди задержанных — дочь экс-главы руководителя УФМС России по Чеченской Республике Асу Дудуркаева, передает ТАСС. Отмечается, что задержание произошло еще 4 июля в Стамбуле.

В ноябре 2013 года глава Чечни Рамзан Кадыров отправил Дудуркаева в отставку в связи с тем, что его дочь состояла в рядах террористов в Сирии.

Ранее власти Ирана казнили восемь боевиков ИГ, причастных к терактам 2017 года в Тегеране.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты