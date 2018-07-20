В Турции за связи с ИГ задержали дочь экс-главы УФМС Чечни — СМИ

Пять человек задержаны в Турции по подозрению в связях с запрещенной в России группировкой ИГ («Исламское государство»).



Среди задержанных — дочь экс-главы руководителя УФМС России по Чеченской Республике Асу Дудуркаева, передает ТАСС. Отмечается, что задержание произошло еще 4 июля в Стамбуле.

В ноябре 2013 года глава Чечни Рамзан Кадыров отправил Дудуркаева в отставку в связи с тем, что его дочь состояла в рядах террористов в Сирии.

Ранее власти Ирана казнили восемь боевиков ИГ, причастных к терактам 2017 года в Тегеране.

