В Иране казнили восемь членов ИГ

Власти Ирана привели в исполнение смертный приговор восьми боевикам запрещенной в России террористической группировки ИГ, которые причастны к атакам 2017 года в Тегеране.



Революционный суд Ирана 13 мая приговорил восемь боевиков, причастных к атакам, к смертной казни. Верховный суд Ирана 11 июня подтвердил смертный приговор, передает «РИА Новости».

Группа из четырех человек в женской одежде 7 июня 2017 года открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала пояс со взрывчаткой. В результате терактов погибли около 20 человек, ранения получили десятки людей.

Напомним, накануне в Японии казнили экс-главу секты «Аум Синрикё» и шесть его соратников.