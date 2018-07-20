Рейтинг-2018 самых дорогих спортивных клубов мира возглавил «Даллас» — Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира в 2018 году. Выяснилось, что спортивные клубы сейчас зарабатывают больше, чем когда-либо: средняя прибыль — $103 млн. Это на 13% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что доминирует в рейтинге американский футбол — у НФЛ 29 мест из 50. Места на пьедестале распределились так:

«Даллас Ковбойз» (американский футбол) — лидирует третий год подряд. Его стоимость составила $4,8 млрд. Выручка — $840 млн. ФК «Манчестер Юнайтед», стоимость которого в 2018-м составила $4,1 млрд, а выручка — $737 млн. ФК «Реал», стоимостью $4 млрд. Выручка — $735 млн. ФК «Барселона», стоимостью $4 млрд, выручка — $706 млн. Бейсбольная команда «Нью-Йорк Янкиз», стоимостью $4 млрд, выручка — $619 млн.

Ранее стало известно, что, благодаря новому суперконтракту с «Барселоной», Месси впервые опередил Роналду в списке Forbes.