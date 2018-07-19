Ливневки на стадионе в Нижнем Новгороде протекли из-за «сверхнормативных объемов дождевой воды»

Прошедшие на прошлой неделе ливни привели к протечкам на стадионе «Нижний Новгород». Рабочие устраняют все неполадки.

«Новым испытанием стал период экстремальных ливней, который начался практически сразу после ЧМ. В результате сверхнормативных объемов дождевой воды были зафиксированы отдельные случаи протечек в системе ливневой канализации здания», — сообщает пресс-служба ФГУП «Спорт-Инжиниринг», являющегося генеральным проектировщиком и заказчиком строительства стадиона «Нижний Новгород».

Напомним, что на прошлой неделе в Нижнем Новгороде на Волжской набережной смыло часть тротуара.

Кроме того, 15 июля в Волгограде пострадала набережная прямо возле новго стадиона, отстроенного к ЧМ-2018.