Около «Волгоград Арены» за несколько часов до финала ЧМ-2018 смыло набережную

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Около нового стадиона «Волгоград Арена» за несколько часов до финала чемпионата мира по футболу смыло набережную. В городе за два часа выпала треть месячной нормы осадков.

И это произошло, несмотря на то, что сделали берегоукрепление, построили рокадную дорогу и новую набережную. Кроме того, там подлатали и отремонтировали многие дороги, сообщает UA62.ru.

Напомним, в Нижнем Новгороде также размыло Волжскую набережную, благоустроенную специально к мундиалю.