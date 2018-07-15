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Власти Нижнего Новгорода почти завершили ремонт тротуара на Звездинке

21:32, 15.07.2018
Власти Нижнего Новгорода почти завершили ремонт тротуара на Звездинке
Фото: vk.com/gradnijni

Пользователи соцсетей заметили, что коммунальщики Нижнего Новгорода почти завершили ремонт тротуара, который размыло на этой неделе. Ямы уже засыпаны и осталось заново уложить брусчатку.



«Оперативненько. Ремонт смытой дождиком Волжской набережной почти завершен. Всегда бы так!» — написали в группе «Мой Нижний Новгород».

Напомним, что мэр Нижнего Владимир Панов 11 июля поручил провести ремонт за сутки. Этот участок набережной был благоустроен как раз к чемпионату мира по футболу. О его разрушении стали писать по всей России.

ОбществоИнфраструктура
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