Мутко предложил возложить решение проблем обманутых дольщиков на регионы

На регионы должна лечь нагрузка по решению проблем обманутых дольщиков. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко.



«Мы договорились, что основная нагрузка должна лечь на субъекты Российской Федерации, которые вместе с муниципалитетами выдавали разрешения, устраивали экономические, социальные условия, и они наделены полномочиями следить за этой ситуацией… Ежегодно мы от 50 до 100 тыс. кв. м [будем предоставлять дольщикам], люди получают жилье. Мы рассчитываем, что в 2022—2023 году эта проблема будет закрыта», — сказал он.

По его словам, восстановление прав жителей 2,5 тыс. недостроенных домов обойдется в 300 млрд рублей, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура откроет прямую линию для обманутых дольщиков.