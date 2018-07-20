Банк «Аверс» отменил комиссию за снятие наличных в банкоматах других банков

В разгар летних отпусков Банк «Аверс» напоминает, что держатели карт Банка для снятия наличных могут воспользоваться любым ближайшим банкоматом. Услуга распространяется на все дебетовые карты Visa и MasterCard и действует по всей России.

Предлагая услугу бескомиссионного снятия наличных в банкоматах других банков, Банк «Аверс» продолжает совершенствовать уровень сервиса и создавать для клиентов комфортные условия обслуживания.

Подробную информацию можно получить в офисах Банка«Аверс», по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru

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