Минниханов поручил создать комфортную среду для самозанятых

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести исследование, чтобы в дальнейшем выработать предложения по созданию комфортной среды для самозанятых и включить их в легальную экономику. Об этом сообщила официальный представитель Кремля Лилия Галимова на брифинге.

По ее словам, были созданы 10 фокус групп, в каждую из которых вошли порядка 10 человек. Наиболее активных участников дискуссии пригласили сегодня на встречу с президентом республики, чтобы они лично озвучили свои идеи.

«Среди тех предложений, которые внесли самозанятые для обсуждения на этой площадке сегодня — это возможность отмены отчетности в случае, если они переходят в легальный статус, налоговые каникулы на тестовый период в полгода, налоговые вычеты и так далее», — рассказала Галимова.

Ранее стало известно, что ставка налога на самозанятое население будет зависеть от объема продаж производимой им продукции.