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Самозанятым установят налог в зависимости от дохода

10:45, 18.07.2018 1
Самозанятым установят налог в зависимости от дохода
Фото: pixabay.com

Ставка налога на самозанятое население будет зависеть от объема продаж производимой им продукции. Об этом сообщили на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов по итогам исполнения консолидированного бюджета РТ за I полугодие 2018 года.

При этом налоговая ставка не превысит 6% от суммы продаж, сообщает корреспондент «Реального времени». Отмечается, что взимать налог планируется через интернет — в автоматическом режиме с помощью мобильного приложения «в три клика».

Ранее стало известно, что с 2019 года для самозанятых введут единый платеж с выручки. В него включат налог и страховые взносы. Сбор составит 3%, если услуги оказываются физическому лицу, и 6% — если юридическому.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:53
    А как они его интересно администрировать будут? Как проверят сколько продаж самозанятый сделал, десять или сто и на какую сумму? Кто будет контролировать этот вопрос?
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