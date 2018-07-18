Самозанятым установят налог в зависимости от дохода

Ставка налога на самозанятое население будет зависеть от объема продаж производимой им продукции. Об этом сообщили на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов по итогам исполнения консолидированного бюджета РТ за I полугодие 2018 года.



При этом налоговая ставка не превысит 6% от суммы продаж, сообщает корреспондент «Реального времени». Отмечается, что взимать налог планируется через интернет — в автоматическом режиме с помощью мобильного приложения «в три клика».

Ранее стало известно, что с 2019 года для самозанятых введут единый платеж с выручки. В него включат налог и страховые взносы. Сбор составит 3%, если услуги оказываются физическому лицу, и 6% — если юридическому.

