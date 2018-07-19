Колумнист «Реального времени» снял фильм о вратаре «Ак Барса» Эмиле Гарипове

Студия «Алиф ТВ» и казанский режиссер Ренат Хабибуллин сняли видеоролик о жизни и вере вратаря «Ак Барса» Эмиля Гарипова.

«История его жизни действительно впечатляет и заставит многих задуматься. Это подвиг веры и силы духа, преодоление самого себя и победа во имя Аллаха. Он сумел подняться с инвалидной коляски и не только вернуться в большой спорт, но и достичь больших успехов», — говорится в описании к видео.

Напомним, в прошедшем сезоне Эмиль Гарипов стал обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса». Выигранный трофей вратарь привез в свою родную деревню, где также помог с организацией местного Сабантуя.

Также Ренат Хабибуллин является колумнистом «Реального времени».