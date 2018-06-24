Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов провел Сабантуй в родной деревне Средние Верези

Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов провел Сабантуй в родной деревне Средние Верези, куда отвез Кубок Гагарина.

На празднике Гарипову вручили свидетельство о присвоении звания почетного жителя Арского района. Также он сам поздравил главного батыра, которым стал Раиль Нургалеев. Ему спортсмен вручил ключи от авто, большой холодильник и барашка. Также победителю дали звание чемпиона Татарстана.

#КубокГагарина стал гостем Сабантуя в Арском районе — трофей в свою родную деревню Средние Верези отвёз голкипер нашей команды Эмиль Гарипов. Все гости Сабантуя смогли, а Эмилю вручили свидетельство о присвоении звания почетного жителя Арского района #КубокДома pic.twitter.com/uiyqaXlvZF

— ХК Ак Барс (@hcakbars) 24 июня 2018 г.

Напомним, ранее в интервью «Реальному времени» главный тренер России по корэш Фарит Шайхутдинов рассказал, что Нургалеев частенько выигрывает на сабантуях даже у более тяжелых борцов.