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Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов провел Сабантуй в родной деревне Средние Верези

22:46, 24.06.2018

Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов провел Сабантуй в родной деревне Средние Верези, куда отвез Кубок Гагарина.

На празднике Гарипову вручили свидетельство о присвоении звания почетного жителя Арского района. Также он сам поздравил главного батыра, которым стал Раиль Нургалеев. Ему спортсмен вручил ключи от авто, большой холодильник и барашка. Также победителю дали звание чемпиона Татарстана.

Напомним, ранее в интервью «Реальному времени» главный тренер России по корэш Фарит Шайхутдинов рассказал, что Нургалеев частенько выигрывает на сабантуях даже у более тяжелых борцов.

СпортХоккей
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