«Финт ушами с отменой «Смерти Сталина» с политической точки зрения понятен…»

Казанский кинорежиссер Ренат Хабибуллин размышляет над снятием с проката политической комедии о советском «отце народов»

Фото: кадр из фильма «Смерть Сталина»

Споры вокруг отзыва лицензии на картину Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» набирают обороты. Не исключено, что резонанс будет не слабее «Матильды». На страницах нашей интернет-газеты свое мнение уже высказал протоиерей Всеволод Чаплин. Сегодня в своей авторской колонке «Реального времени» своими размышлениями делится казанский режиссер Ренат Хабибуллин. По мнению нашего колумниста, эта ситуация с фильмом показывает не только уши политических заказчиков, но вскрывает наши незажившие исторические раны.

В традициях Милонова и Мизулиной

Еще за несколько дней до скандального запрета фильма «Смерть Сталина» мне стало любопытно, что собственно несет эта картина? На своей странице в ФБ я задал вопрос: неужели это будут показывать по нашим кинотеатрам? В ленте под публикацией развернулась нешуточная полемика. А еще через несколько дней Минкульт, который ранее сам выдал прокатное удостоверение данной кинокартине, как ни в чем не бывало, прокатку отозвал, сославшись на подпункт «д» пункта 20 правил, который гласит, что прокатное удостоверение может быть отозвано в случае «выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации». Так оно и случилось.

Информация о запрете фильма в России возымела эффект разорвавшийся бомбы. Главные либеральные информканалы подняли данную новость в топы. Днем и ночью слышались обсуждения в духе «куда мы катимся» и «как такое возможно». Давайте же разберемся, что случилось по сути.

Противники запрета разделились на две категории: на тех, кто критикует за нарушение Конституции, в которой четко сказано, что любая цензура запрещена, и на тех, кто критикует за симпатии к Сталину. Пожалуй, первые обладают более весомыми аргументами, чем вторые



На руках у простого обывателя имеется трейлер и немного информации из интернета. «Смерть Сталина», как выяснилось, — это комикс, выпущенный в 2010 году Фабьеном Нури и Тьерри Робеном. У нас про этот графический роман мало что известно, а вот кино на основе комикса западные воротилы поднесли нам на блюдечке.



Технически Минкультом все было сделано следующим образом. За неделю до премьеры была организована некая комиссия, которая посмотрела картину перед тем, как выпустить ее в народ. Проскакивала информация, что о картине негативно высказывались Никита Михалков и Владимир Бортко, однако на передовой цензурных баррикад оказалась неожиданная фигура — депутат от «Справедливой России» Елена Драпеко. В духе Милонова-Мизулиной Драпеко жгла напалмом, заявляя в Думе, что следует жить по законам военного времени, потому что против нас, собственно, ведется война.

Политический контекст

Противники запрета разделились на две категории: на тех, кто критикует за нарушение Конституции, в которой четко сказано, что любая цензура запрещена, и на тех, кто критикует за симпатии к Сталину. Пожалуй, первые обладают более весомыми аргументами, чем вторые. Собственно, почему мне нельзя смотреть, если я хочу? А нам говорят люди в кабинетах, что не положено. И сразу же встают новые вопросы: где границы разрешенного и запрещенного? Почему «Матильду» показывать можно, а там сам царь-батюшка пускается во все тяжкие, но Сталина нельзя. Ну лежит Сталин в луже собственной мочи, ну показали мы идиотами Жукова, Маленкова и Берию. И что? Ну плюнули британцы с французами в ваши духовные скрепы, а кто, собственно, запрещал? Зритель, по сути, просит адекватных правил и правилам этим следовать! Правил по-прежнему нет (если не считать статью в Конституции РФ). И пусть лучше не будет, ведь как только ты их обозначишь, придется как-то оправдываться, почему нарушил.

Во-первых, это довольно смешная комедия с отличным актерским составом. Во-вторых, это фильм о событиях, которые происходили в СССР, а значит, в государстве, преемником которого является Российская Федерация. В-третьих, комедия эта политическая. И вот здесь-то и кроется самая жирная собака



Все недовольные фильмом (и я в том числе) видели лишь трейлер, отсюда и главный вопрос: можно ли судить о картине по двухминутному ролику? Думаю, общее представление о картины зритель должен получить как раз оттуда, а именно понять: смотреть или нет. Другой вопрос: можно ли осудить или вознести картину по трейлеру? Вынести окончательный диагноз по трейлеру, конечно, невозможно, но что-то разглядеть удается. Во-первых, это довольно смешная комедия с отличным актерским составом. Во-вторых, это фильм о событиях, которые происходили в СССР, а значит, в государстве, преемником которого является Российская Федерация. В-третьих, комедия эта политическая. И вот здесь-то и кроется самая жирная собака.



Да, можно закрыть глаза или спрятать голову в песок и не обращать внимания на российские внешнеполитические дрязги, рассматривать кино исключительно как акт искусства и вообще не придавать этому особого значения. Художник так видит. Но все же давайте будем реалистами. Кино не просто давно, а изначально играло роль политического рычага. Вспомним хотя бы «Броненосец Потемкин» Эйзенштейна здесь или «Рождение Нации» Гриффита там. Почти всегда главные картины вольно или невольно несли собой и политический подтекст. В условиях же сурового давления со стороны «мирового сообщества» сегодня более чем наивно будет полагать, что кино, да еще и на такую злободневную тему, как Сталин, будет предложено в отрыве от политического контекста.

Финт ушами по-минкультовски

Так в чем же загвоздка? Почему Сталин, покинувший этот мир 65 лет назад, все так же крепко живет в сознании народа? Россия сегодня по своему политическому наполнению напоминает Алексея Алексеевича Алексеева — героя рассказа Даниила Хармса «Либерал». Либерал Алексеев, доведенный до нищенского существования, обращается к людям «Подайте Христа ради» после того, как исполняет собственное революционное сочинение «На баррикады мы все пойдем…».

Современная Россия — это дом, в котором смешалось все: нищета и богатство, победы и поражения, вера и неверие. И посреди этих всех нестыковок — Сталин



Сегодня мы и либералы, и коммунисты, и монархисты в одном. Большинство из нас, как и герой Хармса, если видят несправедливость, готовы выдавить себе языком два передних зуба или с криком «За Родину!» выброситься из окна третьего этажа. Современная Россия — это дом, в котором смешалось все: нищета и богатство, победы и поражения, вера и неверие. И посреди этих всех нестыковок — Сталин. Это по приказу Сталина наши герои Великой Отечественной бросались под танки, это его подпись стоит под расстрельными приговорами, это его профиль выбивали на груди, это его наши сограждане поставили на третье место в качестве имени России в известном телепроекте.

Он самая неоднозначная фигура истории XXI века. Это Сталин — великий и ужасный, тиран и спаситель, вождь и враг, бог и сатана в одном лице. Очевидно, в преддверии выборов создать ажиотаж вокруг вождя народов было бы самым провокационным ходом со стороны Запада. Кому это могло бы сыграть на руку?

Вероятно, громче всех здесь звучал бы голос со стороны левых сил. Именно здесь почти никто не стесняется называть Сталина великим правителем и нести его знамя гордо и без страха. Коммунисты преподнесли бы демонстрацию фильма «Смерть Сталина» как однозначный плевок Запада на наши сакральные ценности, а власти бы обвинили в бездействии и предательстве истории. Именно тут, как мне кажется, и кроется политический расчет властей не допустить картину к показу.

Никто в итоге не сомневается, что фильм увидят все, кто захочет его посмотреть, и каждый, кто осмелится ознакомиться с этой работой, будет иметь возможность поразмышлять на многие интересные темы не только о кино, но и о своей стране, ее истории и о своем в ней месте



Запрет «Смерти Сталина» имел целью не защитить нашу славную историю, а банально не давать пищу для критики и без того не по дням, а по часам набирающего популярность кандидата от левых. Да, в этом случае станут бухтеть либералы, которые недовольны как раз тем, что фильм запретили. Но их кандидат, а точнее кандидатка, вообще не заботят власти, а значит, финт ушами с отменой «Смерти Сталина» с политической точки зрения понятен. В пользу этого мнения играет еще и тот факт, что изначально показ «Смерти Сталина» общественный совет при Минкульте хотел перенести на лето, как раз на то время, когда президент будет уже избран и всевозможный шум вокруг осквернения нашего общего прошлого будет мало кому интересен. Ничего личного. Просто политика.

Никто в итоге не сомневается, что фильм увидят все, кто захочет его посмотреть, ведь торренты в конце концов никто не отменял (или отменял?), и каждый, кто осмелится ознакомиться с этой работой, будет иметь возможность поразмышлять на многие интересные темы не только о кино, но и о своей стране, ее истории и о своем в ней месте. Хотя, конечно, размышлять на все эти темы лучше все-таки держа в руках книги по истории, а не перед телевизором, ухахатываясь над тем, что осталось в истории советского народа болезненной раной, которая кровоточит и по сей день.

Ренат Хабибуллин, использованы кадры их фильма "Смерть Сталина (kino.mail.ru)