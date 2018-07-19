«Нефтехимик» отправил в свой самарский фарм-клуб девять хоккеистов
Сегодня согласно договору о спортивном сотрудничестве ХК «Нефтехимик» командировал в самарский ЦСК ВВС, выступающий в чемпионате высшей хоккейной лиги России, девять игроков, говорится на сайте «волков». В основном это молодые хоккеисты, которым необходима практика.
В расположение самарских «летчиков» отправились:
вратарь — Федор Коротаев;
защитники — Максим Гусев, Глеб Угаров, Надир Ислямов;,
нападающие — Арсен Хисамутдинов, Булат Набиуллин, Ислам Хасанов, Тимур Хафизов, Разат Тимиров;
Напомним, что сегодня «волки» отправились на финские сборы в составе 29 хоккеистов. В Финляндии команда проведет два товарищеских матча — против «Трактора» и «Йокерита».СпортХоккей Татарстан
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