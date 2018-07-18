Госдолг Удмуртии за год сократился на 6%
На 1 июля госдолг Удмуртии составил 48,33 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом он сократился на 6,2%.
По подсчетам Минфина республики, госдолг уменьшился на 3,18 млрд рублей.
В структуре долга 44,4% пришлось на бюджетные кредиты, 37% – на коммерческие, 18,6% – на государственные ценные бумаги региона. Расходы на обслуживание госдолга составили 1 млрд 197,8 млн руб., просроченная задолженность отсутствует.ЭкономикаБюджет Удмуртия
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