Новости экономики

18:43 МСК
Новости раздела
Экономика

Госдолг Удмуртии за год сократился на 6%

18:38, 18.07.2018
Госдолг Удмуртии за год сократился на 6%
Фото: google.ru/maps/скриншот

На 1 июля госдолг Удмуртии составил 48,33 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом он сократился на 6,2%.

По подсчетам Минфина республики, госдолг уменьшился на 3,18 млрд рублей.

В структуре долга 44,4% пришлось на бюджетные кредиты, 37% – на коммерческие, 18,6% – на государственные ценные бумаги региона. Расходы на обслуживание госдолга составили 1 млрд 197,8 млн руб., просроченная задолженность отсутствует.

ЭкономикаБюджет Удмуртия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем