Ректор Ижевской медакадемии уволился

Николай Стрелков покинул пост ректора Ижевской государственной медицинской академии. Его обязанности будет исполнять проректор по научной работе Алексей Шкляев.

Стрелков рассказал, что написал заявление об увольнении месяц назад.

«Вчера произошло расторжение трудового контракта, поэтому со вчерашнего дня я безработный», — приводит его слова «Коммерсант».

Шкляев был представлен коллективу как новый руководитель вчера.

Стрелков занимал пост ректора медакадемии с 1993 года. Он избирался депутатом Госсовета Удмуртии, входит в первую тройку кандидатов от «Единой России» на выборы в гордуму Ижевска.

Напомним, что в июне Минздрав УР уволил главврача Республиканского онкодиспансера Виктора Вараскина. Его место занял 32-летний Никита Свирин обучавшийся в военно-медицинской академии вместе с нынешним министром здравоохранения Удмуртии.

Еще в феврале глава республики Александр Бречалов рассказал о глобальной проверке системы здравоохранения региона.