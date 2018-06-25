Онкодиспансер Удмуртии возглавит 32-летний врач из Санкт-Петербурга
В Минздраве Удмуртии уже нашли замену уволенному главврачу Республиканского онкодиспансера Виктору Вараксину. Руководителем медучреждения станет 32-летний Никита Свирин.
Молодой врач является выпускником военно-медицинской академии, как и глава Минздрава республики Игорь Титов, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По данным газеты, Свирин работал гинекологом-онкологом в онкодиспансере Московского района Санкт-Петербурга.
Напомним, что на прошлой неделе стало известно об увольнении Вараксина.ОбществоМедицинаВласть Удмуртия
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