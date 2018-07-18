Совладелец «Максидома» стал новым исполнительным директором Союза биатлонистов России

Новым исполнительным директором Союза биатлонистов России (СБР) стал совладелец «Максидома» Сергей Голиков. Об этом сообщил президент СБР Владимир Драчев.

Он отметил, что Голикова нет опыта работы в спортивной индустрии, поэтому он не будет вмешиваться в чисто спортивные вопросы.

Совладелец «Максидома» сменил на посту Сергея Костина после четырех лет его работы, пишет ТАСС.

Ранее четырехкратный чемпион мира, депутат госдумы РФ Владимир Драчев стал президентом Союза биатлонистов России (СБР). Его кандидатуру поддержало большинство делегатов отчетно-выборной конференции организации. Также на пост главы СБР претендовали трехкратный чемпион мира, первый вице-президент Международного союза биатлонистов Виктор Майгуров и член правления СБР Дмитрий Алексашин.