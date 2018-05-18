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Новым президентом Союза биатлонистов России стал депутат Госдумы Владимир Драчев

17:28, 18.05.2018

Четырехкратный чемпион мира, депутат госдумы РФ Владимир Драчев стал президентом Союза биатлонистов России (СБР).

Его кандидатуру поддержало большинство делегатов отчетно-выборной конференции организации, пишет ТАСС.

Так, на пост главы СБР претендовали трехкратный чемпион мира, первый вице-президент Международного союза биатлонистов Виктор Майгуров и член правления СБР Дмитрий Алексашин.

Предыдущим главой СБР был Александр Кравцов, который принял решение не переизбираться на новый срок из-за занятости на посту директора Центра спортивной подготовки сборных команд России.

Ранее Владимир Драчев предложил главе Удмуртии Александру Бречалову возродить женскую часть соревнований «Ижевская винтовка».

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