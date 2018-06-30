«Татфондбанк» подал иск о банкротстве «дочки» «Сувар Девелопмент» на 41,7 млн рублей
ПАО «Татфондбанк» в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов» подало в Арбитражный суд РТ иск о банкротстве ООО «Чаллы Яр».
Сумма исковых требований составила 41,7 млн рублей. Заявление подано 29 июня, говорится в картотеке арбитражных дел.
«Чаллы Яр» является «дочкой» ООО «Сувар Девелопмент» — застройщику принадлежат 100% акции компаний. Ранее эту долю оценили в 192,8 млн рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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