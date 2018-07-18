Глава Пентагона готов к переговорам с министром обороны России – СМИ
Министр обороны США Джеймс Мэттис готов провести переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Переговоры России и США на уровне министров обороны могут стать первыми за три года, сообщает «Коммерсант» Пока не уточняется, идет речь о личной встрече или телефонных переговорах. В Пентагоне не смогли прокомментировать информацию для российских информагентств.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военные готовы активизировать контакты с американскими коллегами для обсуждения Сирии и и других актуальных вопросов безопасности.
Напомним, 16 июля президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели четырехчасовые переговоры в Хельсинки.ОбществоВласть
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