Глава Пентагона готов к переговорам с министром обороны России – СМИ

Министр обороны США Джеймс Мэттис готов провести переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.



Переговоры России и США на уровне министров обороны могут стать первыми за три года, сообщает «Коммерсант» Пока не уточняется, идет речь о личной встрече или телефонных переговорах. В Пентагоне не смогли прокомментировать информацию для российских информагентств.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военные готовы активизировать контакты с американскими коллегами для обсуждения Сирии и и других актуальных вопросов безопасности.

Напомним, 16 июля президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели четырехчасовые переговоры в Хельсинки.