За месяц 22 компании подняли цены на автомобили в России

С 16 июня по 15 июля 2018 года 22 бренда переписали прайс-листы на свою продукцию.

Так, Lexus увеличил цены на модели NX200, NX300 и NX300 Hybrid (разница в 51 — 74 тыс. руб.) в зависимости от комплектации. Peugeot поднял цены на кроссоверы 2008, 3008, 5008. Стоимость этих автомобилей выросла на 26 — 40 тыс. руб.

Кроме того, подорожали Chevrolet Tahoe и Niva, Geely Atlas, Skoda Kodiaq, почти все авто BMW, Mercedes-Benz и другие, передает "Автостат".

Напомним, «Реальное время» отобрало топ-25 автомобилей по продажам в России, и в 22 случаях количество проданных машин за год выросло. Соответственно, продажи снизились только в случае с тремя популярными моделями.