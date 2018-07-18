В Татарстане местами ожидаются грозы, сильные дожди и до +29 градусов

В Татарстане сегодня, 18 июля, ожидается переменная облачность. Временами дожди, местами сильные, в отдельных районах с грозами.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, ветер в республике будет юго-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с.

Температуры воздуха днем в Татарстане достигнут 24 — 29 градусов выше ноля.

В Казани столбики термометров покажут 24°С — 27°С тепла. В Набережных Челнах ожидается от +26°С до +29°С.