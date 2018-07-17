Студенты из Татарстана рассказали Минниханову о низком качестве работы поликлиник, школ и домов культуры

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Студенты Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ, отправившиеся учиться туда по гранту президента РТ Рустама Минниханова, представили ему итоги исследования «Распределенная модель развития Казани».

На Московском урбанистическом форуме они рассказали, что ландшафтное проектирование в Казани находится на мировом уровне, а по социальным объектам «город пока сильно проседает». Также у них возникли вопросы по качеству дизайна и оснащенности ряда социальных учреждений — поликлиник, школ, домов культуры, детских садов, спортивных объектов.

Минниханов поручил в 2019 году спроектировать пилотные проекты. В их создании будут участвовать студенты-магистранты, рассказала помощник президента РТ Наталия Фишман на своей странице в Instagram.

Ранее известный блогер Илья Варламов щедро сыпал комплиментами в адрес казанских парков и общественных пространств.