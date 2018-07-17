«Уфа» уступила ФК «Истанбул Башакшехир»

«Уфа» уступила «Истанбулу Башакшехиру» в контрольном поединке на учебно-тренировочном сборе в Австрии в результативном матче — 2:3.

Уфимцы открыли счет уже на 2-й минуте после удара Ивана Пауревича. Вскоре Тунай Торун восстановил паритет — 1:1. Все же на перерыв башкирский клуб ушел, ведя в счете — Вячеслав Кротов убежал к турецким воротам и поразил правый угол — 2:1.

Однако после перерыва более активная тактика турок принесла им успех. В течение трех минут они забили два мяча и довели матч до победы — 3:2.

Заключительный контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Австрии ФК «Уфа» проведет 20 июля с итальянским «Удинезе».





