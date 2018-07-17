Мэрия Уфы добилась отмены большинства претензий федерального казначейства

Суд признал необоснованной большую часть претензий федерального казначейства к мэрии Уфы. Согласно решению арбитража, ведомство может претендовать только на 3,3 млн рублей.

Суд учел, что основная часть суммы (516,5 млн рублей) была возвращена Фонду содействия реформированию ЖКХ, пишет «Коммерсант».

По мнению юристов, это решение суда может как повлиять на перспективы уголовного дела в отношении уфимских чиновников, так и создать условия для возврата уплаченных фонду средств.

Напомним, что речь идет о махинациях с программой «Жилье» и расселением ветхого жилья в Уфе. По нему уже предъявлены обвинения нескольким чиновникам мэрии.

